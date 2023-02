Am aktuellen Ausblick hält das Unternehmen ebenfalls fest, wie aus den Unterlagen der am Mittwoch aufgeschalteten Präsentation hervorgeht. Allerdings dürfte eher das jeweils untere Ende der Spanne erreicht werden. So liegt die Spanne wie im August bekannt gegeben für das Umsatzwachstum 2022/23 weiter bei 15 bis 19 Prozent und für das adj. EBITA-Wachstum bei 6 bis 10 Prozent.