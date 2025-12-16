Die App ist ein digitales Tool für das Tinnitus-Selbstmanagement. Tinnitus betrifft bis zu 15 Prozent der Weltbevölkerung. SilentCloud wurde bereits ab 2023 von Sonova in verschiedenen Ländern eingeführt, teilte der Hörgerätehersteller am Dienstag mit. Nun werde die App vollständig in das Ökosystem von Sonova integriert. Es sei zudem geplant, die Lösung in neue Märkte zu expandieren.