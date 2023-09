AMS litt in den letzten Tagen auch als Folge der Kursschwäche von Apple. Der iPhone-Hersteller gilt als wichtiger Abnehmer von AMS-Sensoren. Apple verlor letzte Woche an zwei Tagen rund 200 Milliarden Dollar an Börsenwert. Die Aktie litt unter Berichten, wonach die Regierung in Peking Beamten sowie Angestellten von staatsnahen Betrieben die Nutzung von iPhones am Arbeitsplatz untersagen will. Apple macht rund ein Fünftel seines Umsatzes in China.