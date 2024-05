Seine Bildsensoren stellt Sony in Japan her und verkauft sie in Übersee. Die Smartphone-Märkte sind im März-Quartal wieder gewachsen, wobei chinesische Verbraucher zur Erholung beitrugen. Die Hersteller von Mobiltelefonen investieren wieder verstärkt in neue Hardware und Komponenten, nachdem sie die Bestände an unverkauften Geräte abgebaut haben.