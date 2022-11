In den vergangenen Monaten verkaufte Sony 3,3 Millionen Einheiten seiner Spielekonsole PlayStation 5 (PS5). Damit liegt der Absatz auf dem Niveau des Vorjahreszeitraums. Wegen der Yen-Schwäche hatte das Unternehmen die Verkaufspreise in Europa und den USA angehoben. Wegen der unverändert lockeren Geldpolitik der japanischen Notenbank hat die Währung seit Jahresbeginn zum Dollar 22 Prozent und zum Euro elf Prozent abgewertet. Für das Geschäftsjahr 2022/2023 peilt Sony einen PS5-Absatz von 18 Millionen Stück an, nach 11,5 Millionen im Vorjahr.