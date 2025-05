Der japanische Elektronik- und Unterhaltungskonzern Sony hat am Mittwoch einen Anstieg seines Betriebsgewinns für das im März abgelaufene Geschäftsjahr um 16 Prozent auf 1,4 Billionen Yen (8,5 Milliarden Euro) gemeldet und damit die Schätzungen der Analysten übertroffen. Das Unternehmen hat im vergangenen Monat die Preise für die PlayStation 5 in Europa und Grossbritannien erhöht und dies mit der höheren Inflation und Wechselkursschwankungen begründet. Sony erwartet, dass der Gewinn im Spielegeschäft in diesem Jahr aufgrund höherer Verkäufe von First-Party-Spielen um 16 Prozent steigen wird.