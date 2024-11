Der japanische Elektronik- und Unterhaltungskonzern Sony hält nach einem Gewinnsprung im Quartal an seinem Ausblick für das bis März laufende Geschäftsjahr fest. Der Betriebsgewinn für die drei Monate bis September stieg auf 455,1 Milliarden Yen (2,77 Milliarden Euro) von 263 Milliarden im Vorjahr. In der Spiele- und Netzwerksparte habe sich der Gewinn auf 138,8 Milliarden Yen fast verdreifacht, erklärte das Unternehmen, das am Donnerstag eine neue Version seiner Spielekonsole Playstation vorgestellt hatte. Im Gesamtjahr erwartet Sony nach wie vor 1,3 Billionen Yen Gewinn. Sony stellt auch Elektronik-Bauteile her und ist ein grosser Player im Film- und Musikgeschäft.