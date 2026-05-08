Damit verfehlte Sony die Erwartungen ​der Analysten, die laut LSEG-Daten ​mit 1,56 Billionen Yen ​gerechnet hatten. Obwohl der Konzern für seinen Umbau ‌zu einem Unterhaltungsriesen gelobt wird, belasteten zuletzt Sorgen über die Auswirkungen von Künstlicher Intelligenz (KI) ​sowie ​fehlende Wachstumsimpulse die ⁠Aktie. Zudem befürchten Investoren, ​dass steigende Preise für ⁠Speicherchips und Lieferkettenprobleme infolge des Krieges im ‌Iran die Gewinnmargen von Elektronikherstellern wie Sony und dem Konkurrenten Nintendo schmälern ‌könnten.