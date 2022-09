An den Nord-Stream-Pipelines waren Anfang der Woche innerhalb kurzer Zeit in dänischen und schwedischen Gewässern drei Lecks entstanden. Die genaue Ursache dafür ist weiterhin unklar. Westliche Sicherheitsexperten gehen aber von Sabotage aus. In Berlin sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit, es gebe keinen Hinweis auf eine natürliche Ursache des Druckabfalls in den Pipelines. Er ging aber nicht soweit, dafür einen Anschlag verantwortlich zu machen. Man sei mit den dänischen und schwedischen Behörden in enger Abstimmung. Eine Umweltgefahr sehe er trotz des austretenden Methan-Gases nicht.