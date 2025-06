Die USA hatten erstmals in den kürzlich aufgeflammten Konflikt Israels mit dem Iran eingegriffen und in der Nacht zu Sonntag wichtige Atomanlagen der Islamischen Republik attackiert. Präsident Donald Trump sagte in einer Ansprache im Weissen Haus, die Anlagen seien «komplett ausgelöscht» worden. Es sei das Ziel gewesen, die nukleare Bedrohung durch den Iran zu stoppen. «Entweder wird es Frieden geben oder es wird eine Tragödie für den Iran geben, die weitaus grösser sein wird, als wir es in den vergangenen acht Tagen erlebt haben.»