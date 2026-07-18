Experte warnt vor totalem Krieg

Die USA wollten durch Angriffe auf Brücken sowie andere Ziele im Landesinneren den Druck im ganzen Land erhöhen und ein Ende der iranischen Angriffe auf die Schifffahrt in der Strasse von Hormus erzwingen, berichtete das «Wall Street Journal». Der Iran reagiere darauf mit umfassenderen Gegenangriffen. «Diese Eskalation verschärft sich rapide und gerät ausser Kontrolle», sagte Saeid Golkar, Experte für iranische Sicherheitsfragen an der University of Tennessee, der Zeitung. Es bestehe die Gefahr, «dass wir in einen totalen Krieg zurückfallen, auch wenn keine der beiden Seiten dies will.»