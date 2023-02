Neues Jahr, neuer Anlauf: Die 20 führenden Industrie- und Schwellenländer treffen sich Ende nächster Woche im südindischen Bangalore zu ihrem ersten grossen Treffen in diesem Jahr. Dabei sollen die Finanzminister und Notenbankchefs der G20-Gruppe wieder Schwung in die internationale Kooperation bringen, nachdem 2022 vom russischen Angriff auf die Ukraine überschattet war und dies die Diskussionen weitgehend gelähmt hat. Die Folgen des Krieges, der sich während des Treffens zum ersten Mal jährt, stehen zwar weiter oben auf der Agenda - angesichts der noch immer sehr hohen Inflation und der deutlich abgekühlten Weltwirtschaft. Andere Themen drängen aber und sollen vom G20-Gastgeber Indien in diesem Jahr vorangetrieben werden. In erster Linie geht es dabei um eine Entschuldung ärmerer Länder und die Regulierung von Kryptowerten.