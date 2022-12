Zweifel an Chinas Statistiken

Die Regierung meldete am Dienstag fünf neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus, nach zwei am Montag. Es waren den offiziellen Angaben zufolge die ersten Corona-Toten seit Wochen. Insgesamt hat China mit seinen rund 1,4 Milliarden Einwohnern seit Ausbruch der Pandemie Anfang 2020 bislang lediglich 5242 coronabedingte Todesfälle gemeldet - eine im weltweiten Vergleich verschwindend geringe Zahl. Allein die USA haben mehr als eine Million Corona-Tote gemeldet, in Deutschland sind es mehr als 160'000. Es gibt aber zunehmend Zweifel an Chinas Statistiken. So standen in Peking Sicherheitskräfte am Eingang eines Krematoriums, wo Reuters-Journalisten noch am Samstag viele Leichenwagen und Arbeiter in Schutzanzügen gesehen hatten, die Tote hinein trugen. Einige Gesundheitsexperten schätzen, dass 60 Prozent der Bevölkerung in China - das entspricht zehn Prozent der Weltbevölkerung - in den kommenden Monaten infiziert werden und mehr als zwei Millionen Menschen sterben könnten.