"Wenn jetzt politisch nichts passiert, dann ist der Wohnungsbau am Ende", warnte der Bundesvorsitzende der Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG Bau), Robert Feiger, am Dienstag. "Notwendig ist deshalb kein Weckruf mehr an die Politik. Notwendig ist ein Weckschrei." Die IG Bau fordert etwa ein Sondervermögen von 50 Milliarden Euro für den sozialen Wohnungsbau.