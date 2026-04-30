Experten warnen jedoch, dass der Aufschwung ​von kurzer Dauer sein könnte. Der Nahost-Konflikt ​treibt die Energiepreise in die Höhe, ​was künftige Bestellungen dämpfen dürfte. «Die Aussichten für den Exportsektor sind für ‌Chinas Wirtschaft von grosser Bedeutung, da die Binnennachfrage schwach ist», erklärte Chefökonom Zhiwei Zhang von Pinpoint Asset Management. ​Wie fragil ​die heimische Wirtschaft abseits ⁠des Exports ist, zeigte der Teilindex ​für den Dienstleistungs- ⁠und Bausektor. Dieser PMI fiel im April auf 49,4 ‌von 50,1 Punkten. Dies unterstreiche, dass die aktuelle Dynamik fast ausschliesslich dem Export zu verdanken sei, ‌sagte Julian Evans-Pritchard von Capital Economics.