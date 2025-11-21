Beide Umfragen signalisieren, dass die Sorge vor Steuererhöhungen die sechstgrösste Volkswirtschaft der Welt lähmt. Finanzministerin Rachel Reeves will kommenden Mittwoch ihren Haushaltsentwurf vorstellen. Es wird erwartet, dass sie Steuererhöhungen verkünden wird, um einen Ausverkauf am Anleihemarkt zu verhindern. Die Neuverschuldung erreichte in den ersten sieben Monaten des Haushaltsjahres den höchsten Stand seit mehr als 30 Jahren, wenn man von der Zeit auf dem Höhepunkt der Corona-Pandemie absieht.