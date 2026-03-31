Sinkendes Bewertungsniveau, steigende Renditen

Der starke Kursverfall hat auch eine Kehrseite: Das Chancen-Risiko-Profil hat sich nun massiv verbessert. Die Dividendenrendite liegt nur knapp unter ihrem Mehrjahreshoch - einzig 2013 warf die Aktie mit 2,8 Prozent noch leicht mehr ab. Noch auffälliger ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV), das aktuell bei 22 notiert - ein Mehrjahrestief. Zum Vergleich: Der 26-jährige Durchschnitt liegt bei 19, während der Höhenflugphase von 2021 bis 2025 wurden die Aktien mit einem KGV von 32 bewertet.