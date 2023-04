Chinas Ukraine-Vermittlervorstoss diskreditiert

Denn Chinas Rolle im Ukraine-Krieg wird im Westen und der Ukraine ohnehin mit Skepsis gesehen, weil die Führung in Peking zwar das Völkerrecht anerkannt hat, aber Russlands Überfall auf das Nachbarland partout nicht kritisieren will. Tatsächlich hat der China-Experte Moritz Rudolf vom Paul Tsai China Center der Yale Law School mehrfach beschrieben, dass im chinesischen Denken das Konzept "legitimer Sicherheitsinteressen" an Bedeutung gewinnt, das etwa dem russischen Denken in Einflusssphären ähnelt. Im Fall der Ukraine könnte sich China damit aus der selbst ernannten Rolle als möglicher Vermittler herauskatapultieren, wenn Zweifel bleiben, dass China die Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim durch Russland anerkennen könnte - was es bisher nicht getan hat. Die Sprecherin des Aussenministeriums betonte nun, dass man die Ukraine natürlich anerkenne. "Es ist allen klar, dass nur souveräne Länder UN-Mitgliedstaaten werden können", wies sie alle Zweifel zurück.