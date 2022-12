Mit diesen Daten lassen sich Kausalzusammenhänge zwischen der Einführung von Facebook an einer Universität und Veränderungen der mentalen Gesundheit unter der betreffenden Studentenschaft ermitteln. Das Hauptergebnis ist eindeutig. Die Einführung von Facebook führt zu einer deutlichen Verschlechterung der mentalen Gesundheit. Grössenmässig entspricht die Verschlechterung in etwa einem Fünftel der Verschlechterung, die ein Verlust des Arbeitsplatzes bewirkt. Laut den Autoren lässt sich in etwa ein Viertel der neu auftretenden schweren Depressionen unter jungen Erwachsenen auf Facebook zurückführen.