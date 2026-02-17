Trotz positivem Anlageergebnis ist die finanzielle Lage der AHV angespannt. Für die 13. AHV-Rente, die Ende Jahr erstmals ausbezahlt wird, bildete die AHV 2025 Liquiditätsreserven von 2 Milliarden Franken. Wie der «Dreizehnte» bei der AHV künftig zusätzlich finanziert wird, ist immer noch offen.