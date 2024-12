Die Liste der 300 Reichsten bewegt die Schweiz. Die Soziologin Katja Rost (48) beschäftigt sich unter anderem mit der Frage, was es braucht, um in die Elite aufzusteigen und vor allem, was es braucht, um oben zu bleiben. Dabei geht es auch um ungeschriebene Gesetze, Verhaltensnormen und Rollenbilder in der Welt der Reichen und Mächtigen.