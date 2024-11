Barnier versucht mit Zugeständnissen an die rechtsnationale Rassemblement National (RN/Nationale Sammlungsbewegung) eine schwere Regierungskrise abzuwenden. Der Regierungschef hatte am Donnerstag angekündigt, in seinen Planungen für den Haushalt 2025 auf die Erhöhung der Stromsteuer zu verzichten.