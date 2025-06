Im Zusammenhang mit der geplanten Fusion von Helvetia und Baloise stelle S&P auch die Möglichkeit einer positiven Ratinganpassung in den kommenden Jahren in Aussicht, schrieb die Baloise in einer separaten Mitteilung dazu. Dies, sofern der geplante Zusammenschluss die Wettbewerbsposition der Gruppe stärke und das kombinierte Unternehmen das exzellente finanzielle Risikoprofil beibehalte.