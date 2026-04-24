Die ​massiven Staatsausgaben hinterlassen derweil Spuren im Haushalt. S&P ⁠prognostiziert, dass das gesamtstaatliche Defizit in den Jahren 2026 bis ​2029 im Durchschnitt auf ⁠über vier Prozent steigen wird. Die Staatsverschuldung dürfte bis 2029 auf 67 Prozent des BIP klettern, ‌nach 59 Prozent im Jahr 2025. Die Inflation in Deutschland wird den Schätzungen zufolge in den kommenden Jahren leicht über der Marke von zwei Prozent verharren. Angesichts der ‌Preisentwicklung erwartet S&P, dass die Europäische Zentralbank (EZB) die Zinsen früher als bislang angenommen ​anheben könnte. Ein erster Zinsschritt nach oben sei bereits im zweiten Quartal 2026 möglich. Dem deutschen Bankensektor stellte S&P ein solides Zeugnis aus: Die Institute seien gut kapitalisiert und liquide, auch wenn der intensive Wettbewerb ‌die Profitabilität drücke.