Die von S&P Global ermittelten Einkaufsmanagerindizes für die Bereiche Industrie und Dienstleistungen legten jeweils zu, wie der Finanzdienstleister am Donnerstag in New York mitteilte. Der Gesamtindex für die US-Wirtschaft stieg um 3,1 Punkte auf 54,4 Zähler. Das ist der höchste Wert seit April 2022.