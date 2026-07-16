S&P geht davon aus, dass die Commerzbank innerhalb ​von zwei Jahren Teil der UniCredit-Gruppe wird, ​die sich bereits mehr ​als 47 Prozent der Anteile an dem Frankfurter Geldhaus gesichert hat. ‌Damit verlöre die Commerzbank ihre eigenständigen Risiko-Puffer. Bei einer Integration in UniCredit drohe der Commerzbank sogar eine ​Herabstufung - ​wenn sich nicht gleichzeitig ⁠die Bonitätsnote von UniCredit verbessere. ​S&P macht den Italienern ⁠aber gleichzeitig Hoffnung auf eine bessere Note für ‌den Fall, dass UniCredit die Commerzbank übernimmt. Dann könnte die Bank zwei Stufen ‌besser bewertet werden als Italien, das bei «BBB+» ​liegt.