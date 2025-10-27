S&P Global Ratings hat den Ausblick für Nestlé auf «negativ» von zuvor «stabil» gesenkt und das Rating von AA-/A-1+ bestätigt. Die Ratingagentur erwartet, dass Investitionen zur Wiederherstellung des Absatzwachstums sowie höhere Kosten für Effizienzprogramme die bereinigte EBITDA-Marge in den Jahren 2025 bis 2027 drücken werden.