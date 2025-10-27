S&P Global Ratings hat den Ausblick für Nestlé auf «negativ» von zuvor «stabil» gesenkt und das Rating von AA-/A-1+ bestätigt. Die Ratingagentur erwartet, dass Investitionen zur Wiederherstellung des Absatzwachstums sowie höhere Kosten für Effizienzprogramme die bereinigte EBITDA-Marge in den Jahren 2025 bis 2027 drücken werden.
Die Verschuldung gemessen an der bereinigten Debt/EBITDA-Ratio dürfte bei 2,9 bis 3,0x bleiben, teilte S&P am Montagabend mit. Erst ab Ende 2027 werde die Rate deutlicher sinken, bis auf einen Wert von rund 2,6x im Jahr 2028.
Aufgrund hoher Dividendenzahlungen sieht S&P nur begrenzten Spielraum für eine raschere Entschuldung. Ein Downgrade sei möglich, falls Nestlé seine Leverage-Ziele bis 2028 nicht erreiche.
(AWP)