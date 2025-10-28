S&P Global Ratings hat den Ausblick für Nestlé auf «negativ» von zuvor «stabil» gesenkt und das Rating von AA-/A-1+ bestätigt. Die Ratingagentur erwartet, dass Investitionen zur Wiederherstellung des Absatzwachstums sowie höhere Kosten für Effizienzprogramme die bereinigte EBITDA-Marge in den Jahren 2025 bis 2027 drücken werden.
Die Verschuldung gemessen an der bereinigten Debt/EBITDA-Ratio dürfte bei 2,9 bis 3,0x bleiben, teilte S&P am Montagabend mit. Erst ab Ende 2027 werde die Rate deutlicher sinken, bis auf einen Wert von rund 2,6x im Jahr 2028.
Aufgrund hoher Dividendenzahlungen sieht S&P nur begrenzten Spielraum für eine raschere Entschuldung. Ein Downgrade sei möglich, falls Nestlé seine Leverage-Ziele bis 2028 nicht erreiche.
(AWP)
3 Kommentare
Ich glaube nachwievor an Nestlé und seine hervorragenden Marken.
Der neue Konzernchef Navratil bracht nun etwas Zeit, den Koloss
innovativer, etwas schlanker und am Markt aggressiver zu machen.
Auch VRP Isla hat mit Inditex gezeigt, wie Markenprodukte weltweit
erfolgreich sein können. Analysten sollten nun weniger kritisieren,
sondern aufbauend kommentieren.
Da bleibt Nestle wohl nichts anderes übrig als einen Teilverkauf seines Geschäftes zu tätigen. Das ist ja auch schon im Gespräch. Warum kommt diese Abstufung gerade jetzt? Die Verschuldung ist nicht neu.
Will diese Rating Agentur den Druck auf Nestle erhöhen.
Wie die alte Fasnacht....contrarian indicator.