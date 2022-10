S&P hat auch den Daumen über die Türkei gesenkt und ihre Bewertung für das langfristige Fremdwährungsrating auf "B" von "B+" gesenkt. Damit rutscht die Türkei immer tiefer in den Ramsch-Bereich, in dem Anlagen als hochspekulativ gelten. Der Ausblick sei stabil, teilte die US-Agentur am Freitag mit. Gründe für den Schritt seien unter anderem die hohe Inflation und die Währungskrise in dem Land.