«Wir gehen davon aus, dass die politische Unsicherheit die französische Wirtschaft beeinträchtigen wird, indem sie die Investitionstätigkeit und den privaten Verbrauch und damit das Wirtschaftswachstum bremst», hiess es in der Mitteilung. Den Ausblick für das Land änderte die Agentur jedoch von «negativ» auf «stabil».