Es gibt zwar grosse Sorgen hinsichtlich der Risiken für den Bullenmarkt, der den S&P 500 Index seit seinem Tiefstand im Oktober 2022 um etwa 90 Prozent nach oben getrieben hat. Der Boom der künstlichen Intelligenz könnte in eine Krise umschlagen. Die Konjunktur - und die Zinsentscheidungen der Federal Reserve - könnten den Erwartungen widersprechen. Und das zweite Jahr von Präsident Donald Trump könnte noch mehr unvorhergesehene Schocks bringen als sein erstes.