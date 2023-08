Die an der Schweizer Börse SIX kotierte Special Purpose Acquisition Company (Spac) VT5 kommt der Übernahme eines Unternehmens offenbar immer näher. Man habe mit einem potenziellen Übernahmeziel eine Absichtserklärung mit Verhandlungsexklusivität und einem definierten Zeitplan unterzeichnet, teilte die Gesellschaft am Mittwoch mit.