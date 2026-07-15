Die Papiere des US-Raumfahrtunternehmens von Elon Musk geben gut zwei Prozent auf 133,10 Dollar nach. Der Ausgabepreis hatte bei 135 Dollar gelegen.
Damit ist die stürmische Rally nach dem Börsengang am 12. Juni vorerst beendet. Auf ihrem Höhepunkt bei 225,64 Dollar je Aktie hatte die Bewertung von SpaceX kurzzeitig die der Silicon-Valley-Giganten Microsoft und Amazon übertroffen.
«Es gab zuletzt nichts, was die Anleger an die Gründe erinnert hätte, warum sie SpaceX gekauft haben», sagt Steve Sosnick, Chefanalyst bei Interactive Brokers. Viele Experten verweisen darauf, dass das Unternehmen nicht profitabel sei und viele seiner ehrgeizigen Projekte sich noch nicht bewährt hätten.
Auch die Aufnahme der SpaceX-Aktie in den Technologie-Index Nasdaq 100 konnte keine neue Kaufwelle auslösen. Der Fokus richtet sich nun auf die ersten Geschäftszahlen nach dem Börsengang. Einen Termin dafür hat SpaceX noch nicht genannt.
(Reuters)