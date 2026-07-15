«Es gab zuletzt nichts, was die Anleger ⁠an die Gründe erinnert hätte, warum sie SpaceX gekauft haben», sagt Steve Sosnick, Chefanalyst bei Interactive Brokers. Viele Experten verweisen darauf, dass das Unternehmen nicht profitabel sei und viele seiner ehrgeizigen Projekte sich noch nicht bewährt hätten.