Milliardenzuflüsse durch Indexfonds erwartet

Das Gewicht dürfte nach der nächsten Anpassung steigen. Die Ergebnisse werden am Freitag nach Börsenschluss bekannt gegeben und treten am 21. September in Kraft. Der Grund: Mittlerweile sind über eine Milliarde Aktien aus den Haltefristen frei geworden. Der Free Float stieg von unter zehn Prozent direkt nach dem Börsengang auf knapp 30 Prozent.