Populärster vorbörslicher Handel

Die Preisentwicklung unterstreicht die starke Nachfrage der Investoren nach Vermögenswerten an der Schnittstelle von Künstlicher Intelligenz und Weltrauminfrastruktur. Ein Börsendebüt von SpaceX mit deutlichen Kursgewinnen am ersten Handelstag könnte auch den geplanten Börsengängen von OpenAI und Anthropic PBC Rückenwind geben. Für Investmentbanken wäre dies ein Beleg dafür, dass öffentliche Märkte Bewertungen in Billionenhöhe aufnehmen können, die noch vor wenigen Jahren undenkbar erschienen.