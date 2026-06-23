Die Aktie von SpaceX fiel am Montag um 16 Prozent auf 154,60 Dollar und schloss damit auf dem niedrigsten Stand seit dem ersten Handelstag der Titel. Über die vergangenen drei Handelstage summiert sich das Minus auf 23 Prozent, wodurch mehr als 600 Milliarden Dollar an Marktwert verloren gingen. Die Marktkapitalisierung liegt nun nur noch knapp über 2 Billionen Dollar.
«Die Verkäufer haben wieder die Kontrolle. Jeder auf der Welt, der das kaufen wollte, hat bereits gekauft», sagte Michael O’Rourke, Chefmarktstratege bei JonesTrading.
Die ersten Handelstage von SpaceX nach dem Rekordbörsengang im Volumen von 75 Milliarden Dollar waren von einer Volatilität geprägt, wie sie typischerweise bei neuen Börsengängen mit geringem Streubesitz zu beobachten ist. Am ersten Handelstag waren lediglich 4,2 Prozent der ausstehenden Aktien frei handelbar. Zugleich war das Interesse von Privatanlegern hoch.
Trotz der Verluste vom Montag ist SpaceX weiterhin das sechstgrösste Unternehmen der Welt. Die Aktie notiert zudem noch rund 15 Prozent über dem Ausgabepreis von 135 Dollar je Aktie.
(Bloomberg)