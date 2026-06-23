Die Aktie von SpaceX fiel am Montag um 16 Prozent auf 154,60 Dollar und schloss damit auf dem niedrigsten Stand seit dem ersten Handelstag der Titel. Über die vergangenen drei Handelstage summiert sich das Minus auf 23 Prozent, wodurch mehr als 600 Milliarden Dollar an Marktwert verloren gingen. Die Marktkapitalisierung liegt nun nur noch knapp über 2 Billionen Dollar.