Die Papiere des Weltraumkonzerns des Milliardärs Elon Musk steigen im vorbörslichen US-Handel um vier Prozent auf 138,54 Dollar. Bereits am Freitag hatten sie um rund 16 Prozent zugelegt und damit den grössten Wochengewinn seit dem Börsengang am 12. Juni verbucht.
Mitte der Woche waren die Titel noch um fast 14 Prozent eingebrochen, nachdem das Unternehmen mit seinen teuren Investitionen für Künstliche Intelligenz (KI) die Anleger verunsichert hatte. Am Freitag trennten sich Kleinanleger erstmals seit dem Börsengang per Saldo von ihren Aktien.
Marktanalyst Sam North von der Handelsplattform eToro zeigte sich jedoch gelassen. «Dass die Käufe in Verkäufe umschlagen, ist selten auf nur einen Grund zurückzuführen», sagte der Experte. «Die Entwicklung am Freitag war besonders interessant, weil die Kleinanleger unterm Strich verkauften, während sich die Aktie kräftig erholte. Das sieht eher nach Gewinnmitnahmen als nach Panikverkäufen aus.»
(Reuters)