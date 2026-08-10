Marktanalyst Sam North von der Handelsplattform eToro zeigte sich ​jedoch ​gelassen. «Dass die Käufe ⁠in Verkäufe umschlagen, ist selten auf ​nur einen Grund ⁠zurückzuführen», sagte der Experte. «Die Entwicklung am Freitag war ‌besonders interessant, weil die Kleinanleger unterm Strich verkauften, während sich die Aktie kräftig erholte. ‌Das sieht eher nach Gewinnmitnahmen als nach ​Panikverkäufen aus.»