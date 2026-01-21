«Wenn mich jemand fragt, was Xplore macht, dann zeige ich der Person zuerst das Smartphone-Cover», sagt Lisa Rich im Gespräch mit cash.ch am WEF in Davos. Rich ist operative Chefin des US-Unternehemns Xplore, das sie mit ihrem Mann Jeff führt. Die Firma bietet Beratungsdienstleistungen zu Weltall-Themen und hält Beteiligungen an 200 Unternehmen, davon über 30 mit Bezug zu Weltraumaktivitäten.