SpaceX, das ⁠Unternehmen des umstrittenen Milliardärs Elon ⁠Musk, werde den Emissionsprospekt wohl in dieser oder ‌der kommenden Woche bei den ‌US-Behörden einreichen, schrieb ​das Nachrichtenportal «The Information» am Mittwoch unter Berufung auf einen Insider. Es strebe ein Emissionsvolumen von mehr als 75 Milliarden ‌Dollar an. Dies wäre eines der grössten in der Wirtschaftsgeschichte. SpaceX war für eine ​Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.