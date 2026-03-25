SpaceX, das ⁠Unternehmen des umstrittenen Milliardärs Elon ⁠Musk, werde den Emissionsprospekt wohl in dieser oder ‌der kommenden Woche bei den ‌US-Behörden einreichen, schrieb ​das Nachrichtenportal «The Information» am Mittwoch unter Berufung auf einen Insider. Es strebe ein Emissionsvolumen von mehr als 75 Milliarden ‌Dollar an. Dies wäre eines der grössten in der Wirtschaftsgeschichte. SpaceX war für eine ​Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.

Der ​2002 gegründete Konzern, ​zu dem auch der KI-Entwickler xAI gehört, organisiert ‌jährlich mehr Weltraum-Missionen mit der wiederverwendbaren Rakete «Falcon 9» als sämtliche anderen Anbieter zusammengerechnet. Zudem ​betreibt ​die Tochter ⁠Starlink das weltweit grösste Satelliten-Netzwerk. ​Schätzungen zufolge könnte SpaceX ⁠bei einem Börsengang eine Marktkapitalisierung ‌von 1,5 Billionen Dollar erreichen.