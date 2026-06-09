Für ⁠das bislang grösste Debüt der Börsengeschichte liege die Nachfrage bei mehr als ⁠250 Milliarden Dollar, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen am Dienstag. Damit übersteigt ‌das Interesse das angestrebte Volumen von 75 Milliarden ‌Dollar um ein Vielfaches. Die Zeichnungen ​seien dreieinhalb- bis viermal so hoch wie das geplante Angebot, erklärten die Insider. Dies bestätigt Berichte der Nachrichtenagentur Reuters vom Freitag über eine starke Nachfrage. Demnach haben vor allem langfristig orientierte Fonds umfangreiche Aufträge ‌erteilt. Musk selbst hat sich einem der Insider zufolge kurzzeitig an Online-Treffen mit potenziellen Investoren beteiligt. Eine Stellungnahme von SpaceX lag zunächst nicht vor.