Um seine Kontrolle zu sichern, ‌setzt Musk auf ein Bündel an Massnahmen. Kernstück ist eine Zwei-Klassen-Aktienstruktur: B-Aktien, ​die nicht öffentlich gehandelt werden und Musk sowie wenigen Insidern vorbehalten sind, gewähren zehn Stimmen pro Anteilsschein. Damit behält der Milliardär auch nach dem Börsengang mehr als 50 Prozent der Stimmrechte. Zudem profitiert SpaceX von der Verlegung des Firmensitzes vom Bundesstaat Delaware in das unternehmensfreundlichere Texas. Dortige Gesetze erschweren feindliche Übernahmen und machen es für Aktionäre deutlich aufwendiger, eigene Vorschläge zur Abstimmung zu bringen. So müssen Investoren künftig ‌Aktien im Wert von mindestens einer Million Dollar oder drei Prozent des Unternehmens halten, um überhaupt Anträge stellen zu können.