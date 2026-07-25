Nach rund einer Stunde trat auch die Starship-Rakete wieder in die Erdatmosphäre ein. ​Dabei wies ihr Hitzeschild offenbar nur minimale Schäden auf, ​was als Verbesserung gegenüber früheren Tests gilt. ​Das rund 14 Stockwerke hohe Raumschiff zündete erneut seine Bordtriebwerke, um sich aufzurichten, bevor es ‌im Indischen Ozean wasserte. Damit wurde simuliert, wie es bei einer echten Mission an Land in Texas zurückkehren soll. Das Ziel von Firmenchef Elon ​Musk ​ist es , die Rakete in ⁠Zukunft so routinemässig wie ein Flugzeug starten ​und landen zu lassen.