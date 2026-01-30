Tesla wiederum verfügt über das Know-how zur Herstellung von Energiespeichersystemen, was SpaceX ermöglichen könnte, seine Rechenzentren im All mit Solarenergie zu betreiben. Zudem hat Musk laut Insidern ins Gespräch gebracht, Starship-Raketen von SpaceX einzusetzen, um Teslas Roboter Optimus sowohl auf den Mond als auch auf den Mars zu bringen.