Wie darüber informierte Kreise berichten, hat SpaceX intern diskutiert, ob ein Zusammenschluss mit Tesla machbar wäre - ein Gedanke, den offenbar auch manche Investoren unterstützen. Parallel dazu wird geprüft, ob sich SpaceX mit xAI noch vor einem geplanten Börsengang zusammenschliessen könnte.
Eine Transaktion könnte erhebliches Interesse von Infrastruktur-Fonds und Staatsfonds aus dem Nahen Osten auf sich ziehen, berichten Insider weiter. Für einen Deal wäre dem Vernehmen nach womöglich auch eine umfangreiche Finanzierung notwendig.
Bislang sind jedoch keine endgültigen Entscheidungen gefallen, wie zu hören ist. Die Details könnten sich noch ändern, es ist auch möglich, dass die Unternehmen weiterhin unabhängig bleiben. Vertreter von Musk, SpaceX, xAI und Tesla haben auf Bloomberg-Anfragen bislang nicht reagiert.
Elon Musks Vision für SpaceX, Datenzentren im All zu betreiben und dort komplexe KI-Berechnungen durchzuführen, könnte durch verschiedene Konstellationen unterstützt werden. Besonders xAI könnte enorm davon profitieren, wenn SpaceX tatsächlich Rechenzentren in der Erdumlaufbahn errichtet und damit die nötige Kapazität bereitstellt – vorausgesetzt, die technischen Herausforderungen lassen sich meistern.
Tesla wiederum verfügt über das Know-how zur Herstellung von Energiespeichersystemen, was SpaceX ermöglichen könnte, seine Rechenzentren im All mit Solarenergie zu betreiben. Zudem hat Musk laut Insidern ins Gespräch gebracht, Starship-Raketen von SpaceX einzusetzen, um Teslas Roboter Optimus sowohl auf den Mond als auch auf den Mars zu bringen.
Die Tesla-Aktie hat am Donnerstag im nachbörslichen Wall-Street-Handel zeitweise um 4,5 Prozent zugelegt. Während der regulären Sitzung hatten die Titel zuvor 3,5 Prozent verloren, womit der Börsenwert auf rund 1,56 Billionen Dollar sank. SpaceX strebt Insidern zufolge einen Börsengang mit einer Bewertung von etwa 1,5 Billionen Dollar an, wie Bloomberg News im Dezember berichtet hat.
