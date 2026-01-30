Das Raumfahrtunternehmen SpaceX hat im vergangenen Jahr Insidern zufolge einen operativen Gewinn von rund acht Milliarden Dollar erzielt. Bei einem Umsatz von 15 bis 16 Milliarden Dollar gebe dies einen neuen Einblick in die finanzielle Gesundheit der Firma von Elon Musk, sagten zwei mit den Zahlen vertraute Personen. SpaceX strebe noch in diesem Jahr einen Börsengang an.
Die bislang nicht veröffentlichten Zahlen hätten einige Banken zu der Einschätzung veranlasst, dass SpaceX bei der Emission mehr als 50 Milliarden Dollar bei Anlegern einsammeln könnte. Die Bewertung des Unternehmens könnte dabei 1,5 Billionen Dollar übersteigen. Bei dem Gewinn handele es sich um das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA).
Wichtigster Umsatztreiber sei das satellitengestützte Internetsystem Starlink, das den Insidern zufolge etwa 50 bis 80 Prozent der Erlöse ausmache. SpaceX nahm zu den Informationen zunächst keine Stellung.
(Reuters)