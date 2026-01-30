Das Raumfahrtunternehmen SpaceX hat im vergangenen Jahr Insidern zufolge ‌einen ‌operativen Gewinn von rund acht Milliarden Dollar erzielt. Bei einem Umsatz von 15 bis 16 Milliarden ​Dollar gebe dies einen ‌neuen Einblick in die ‌finanzielle Gesundheit der Firma von Elon Musk, sagten zwei mit den Zahlen vertraute Personen. SpaceX strebe noch in diesem Jahr einen ⁠Börsengang an.

Die bislang nicht veröffentlichten Zahlen hätten einige Banken zu der Einschätzung veranlasst, dass SpaceX ​bei der Emission mehr als 50 ‌Milliarden Dollar bei ‍Anlegern einsammeln könnte. Die Bewertung des Unternehmens könnte dabei ​1,5 Billionen Dollar übersteigen. Bei dem Gewinn handele es sich um das Ergebnis vor Zinsen, ‌Steuern und Abschreibungen (EBITDA).

Wichtigster ⁠Umsatztreiber sei das satellitengestützte Internetsystem Starlink, ‌das den Insidern zufolge etwa 50 bis 80 Prozent ‍der Erlöse ausmache. SpaceX nahm zu den Informationen zunächst keine Stellung.

(Reuters)