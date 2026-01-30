Das Raumfahrtunternehmen SpaceX hat im vergangenen Jahr Insidern zufolge ‌einen ‌operativen Gewinn von rund acht Milliarden Dollar erzielt. Bei einem Umsatz von 15 bis 16 Milliarden ​Dollar gebe dies einen ‌neuen Einblick in die ‌finanzielle Gesundheit der Firma von Elon Musk, sagten zwei mit den Zahlen vertraute Personen. SpaceX strebe noch in diesem Jahr einen ⁠Börsengang an.