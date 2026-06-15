Mit Beginn einer neuen Handelswoche wich die Euphorie um den SpaceX-Börsengang am Freitag der Hoffnung auf ein Friedensabkommen zwischen den USA und dem Iran sowie der Aussicht auf ein Ende der wirtschaftlichen Schäden, die mit dem Krieg verbunden waren. In der Nacht am Montag einigten sich die USA und der Iran darauf, die Strasse von Hormus wieder zu öffnen, und ebneten damit den Weg für Gespräche über Teherans Atomprogramm.