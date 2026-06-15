Mit Beginn einer neuen Handelswoche wich die Euphorie um den SpaceX-Börsengang am Freitag der Hoffnung auf ein Friedensabkommen zwischen den USA und dem Iran sowie der Aussicht auf ein Ende der wirtschaftlichen Schäden, die mit dem Krieg verbunden waren. In der Nacht am Montag einigten sich die USA und der Iran darauf, die Strasse von Hormus wieder zu öffnen, und ebneten damit den Weg für Gespräche über Teherans Atomprogramm.
Der Nikkei legte am Montag knapp 5 Prozent zu, in Europa notierten der Stoxx 600 und der Swiss Performance Index (SPI) zeitweise um 1,3 respektive 1,2 Prozent höher. Die Futures auf den S&P 500-Index stiegen derweil um 2,1 Prozent, jene des Nasdaq 100 um 3,2 Prozent.
Nächster grosser Risikofaktor: Die Fed-Sitzung und KI
Das nächste grosse Marktrisiko steht jedoch bereits am Mittwoch an, wenn die Federal Reserve über die Zinssätze abstimmt. Es ist die erste Pressekonferenz des neuen Fed-Vorsitzenden, Kevin Warsh. Er wurde von Präsident Donald Trump persönlich ausgewählt, der kein Hehl daraus gemacht hat, dass er der Meinung ist, die Fed solle die Zinssätze trotz des Inflationsanstiegs aggressiv senken.
«Obwohl der neue Vorsitzende keine grosse Vorliebe für Pressekonferenzen oder die typische Fed-Kommunikation hat, wird es gewiss spannend sein zu sehen, wie er seine erste Pressekonferenz meistert», sagte Art Hogan, Chefmarktstrategist bei B. Riley Wealth.
Die weitere Entwicklung von SpaceX bleibt natürlich ein wichtiger Indikator für die Stimmung der Anleger, insbesondere weil Elon Musks Unternehmen so eng mit dem Thema künstliche Intelligenz verknüpft ist. Dieses Thema hat die Benchmark-Indizes in diesem Jahr auf Rekordhöhen getrieben.
Die geplanten Börsengänge von Anthropic und OpenAI werden deshalb als eine Art Referendum betrachtet. Diese beiden Konkurrenten könnten noch in diesem Jahr mit Bewertungen von jeweils rund einer Billion Dollar an die Börse gehen. Die enorme Menge an neuen Aktien stellt eine Art Paradigmenwechsel für einen Aktienmarkt dar, der jahrelang von massiven Aktienrückkäufen profitierte, die die Anzahl der Aktien verringerten und so einen starken Aufwind erzeugten.
«Ein schlechter Start für SpaceX wäre ein Rückschlag gewesen, insbesondere für die anderen grossen Namen in der IPO-Warteschlange», sagte Dec Mullarkey, Managing Director bei SLC Management. Der erfolgreiche Handel am Freitag «wird dazu beitragen, dass diese Aussichten lebendig bleiben und die KI-Dynamik intakt bleibt».
Der grosse Bestätigungstest steht bei SpaceX noch an
Die Aktien des offiziell als Space Exploration Technologies Corp. bekannten Unternehmens eröffneten bei 150 Dollar, über dem Ausgabepreis von 135 Dollar. Sie stiegen im Tagesverlauf um mehr als dreissig Prozent auf ein Intraday-Hoch, gaben dann aber einen Teil der Gewinne ab und schlossen mit einem Plus von 19 Prozent bei 160,95 Dollar. Damit lag die Marktkapitalisierung des Unternehmens bei etwa 2,2 Billionen Dollar – am Ende des ersten Handelstags war SpaceX somit das sechstwertvollste öffentlich gehandelte Unternehmen der Welt.
Die Marktmechanismen funktionierten reibungslos: Über 522 Millionen Aktien von SpaceX wurden am Tag ihres Debüts gehandelt, fast so viele wie im Rahmen des 75 Milliarden Dollar schweren Angebots verkauft wurden. Obwohl einige Anleger nur kleine Teile ihrer beantragten Aktien erhielten oder ganz leer ausgingen, waren viele froh, überhaupt einen Anteil am Unternehmen zu erhalten.
«SpaceX wird, solange der Handel geordnet bleibt und wir keine grösseren Preisschwankungen sehen, wahrscheinlich etwas in den Hintergrund treten», sagte Ed O’Gorman, CEO von River Wealth Advisors, das ein Vermögen von 1,4 Milliarden Dollar verwaltet.
Trotzdem werden Anleger, die den gesamten Markt im Blick haben, SpaceX noch eine Zeit lang im Auge behalten – besonders dann, wenn die Volatilität zunimmt, sobald weitere Aktien auf den Markt kommen, wenn die Sperrfristen für frühe Investoren in den kommenden Monaten ablaufen. Historisch betrachtet kann die Performance von Megacap-IPOs nach einem Jahr gemischt ausfallen, und der Handel kann sehr turbulent sein: Der durchschnittliche Rückgang liegt laut einer Analyse von Truist Wealth bei 55 Prozent.
Die Aktien von Cerebras Systems, das im Mai den zweitgrössten Börsengang des Jahres durchführte, sprangen am ersten Handelstag um 68 Prozent, sind seitdem aber um mehr als 30 Prozent gefallen. Dennoch notiert die Aktie noch immer über ihrem Ausgabepreis.
Geduld nach IPO
Einige Anleger ziehen es vor, vorerst abseits zu bleiben, wenn es um SpaceX geht, und warten auf die Aufnahme in einen Index und einen möglicherweise günstigeren Einstiegspunkt. Die SpaceX-Aktien sollten in den nächsten Wochen in den Nasdaq-100-Index aufgenommen werden, was vielen Anlegern, die Fonds besitzen, die diesen Index abbilden, eine Exposure ermöglichen würde, ohne die Einzelaktie kaufen zu müssen.
«Ich bin als Anleger ganz zufrieden, abzuwarten, denn ich werde SpaceX ohnehin indirekt besitzen», sagte Talley Leger, Chefmarktstrategin der Wealth Consulting Group, die ein Vermögen von sieben Milliarden Dollar verwaltet. «Ich setze auf die Wahrscheinlichkeiten und die Historie. Ich warte gerne auf einen Rücksetzer in den nächsten – nennen wir es – drei bis sechs Monaten und kaufe die Aktie dann möglicherweise mit einem Abschlag auf dem Zweitmarkt.»
Und während der grosse Auftritt von SpaceX bisher keine Schäden am breiten Markt verursacht hat, gibt es keine Garantie, dass das Gegenteil nicht eintreten könnte: Anleger, die Aktien des Newcomers halten, sollten gut daran tun, die makroökonomische Lage und die Äusserungen der Fed genau zu verfolgen – insbesondere in den kommenden Wochen.
«Unter der Oberfläche gibt es noch andere Dinge, die am Markt passieren», sagte Anthony Saglimbene, Chefmarktstrategist bei Ameriprise. «Es gibt offensichtlich Faktoren wie die Inflationsdaten, die nicht ideal sind, wenn es um zusätzliche Preisdrucke am Markt geht.»
Die anstehende Fed-Sitzung werde «ausserordentlich wichtig» sein, fügte er hinzu.
(Bloomberg/cash)