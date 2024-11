Bei einem weiteren Testflug der «Starship»-Rakete von SpaceX ist es nicht gelungen, die untere Raketenstufe wie geplant zur Startrampe zurückzuführen. Statt in die vorgesehenen Fangarme am Startturm zurückzukehren, wurde die Trägerrakete Super Heavy in letzter Minute ins Meer umgeleitet. Ein Live-Stream des bekannten Weltraum-Bloggers Everyday Astronaut zeigte, wie die Rakete nach dem Aufprall explodierte. Der designierte US-Präsident Donald Trump verfolgte zusammen mit SpaceX-Gründer Elon Musk den Start am Dienstag vor Ort in Texas. Trotz der missglückten Landung des Boosters bezeichnete SpaceX den rund einstündigen Testflug als Erfolg.