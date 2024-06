Mit der angepeilten Bewertung wäre SpaceX mehr wert als die meisten deutschen Unternehmen. Hierzulande kommt nur SAP auf eine Marktkapitalisierung von mehr als 200 Milliarden Euro. SpaceX ist das wertvollste US-Unternehmen, das nicht an der Börse notiert ist. Weltweit ist der Raumfahrkonzern in der Rangliste nur die Nummer zwei hinter dem chinesischen Konzern Bytedance. Der Betreiber von TikTok, der vor allem bei jungen Menschen beliebten Plattform für kurze Handyvideos, ist ebenfalls nicht an der Börse notiert und wurde zuletzt mit knapp 270 Milliarden Dollar bewertet.