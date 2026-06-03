Dass zu diesem frühen Zeitpunkt ein fester Zielpreis genannt wird, ist äusserst ‌ungewöhnlich. Normalerweise rufen Börsenkandidaten vor den Präsentationen für Investoren – der sogenannten Roadshow – zunächst eine Preisspanne aus. Der endgültige Ausgabepreis wird dann meist erst am Tag ​vor dem Debüt festgelegt. Bei SpaceX soll die Roadshow an ​diesem Donnerstag beginnen. Die begleitenden Investmentbanker stehen nun ​vor der Aufgabe, ausreichend Nachfrage für das beispiellose Auftragsbuch zu generieren.