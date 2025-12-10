Der Börsengang fällt in eine Phase, in der sich der Markt für Neuemissionen nach einer dreijährigen Durststrecke erholt. Dem Datenanbieter Crunchbase zufolge ist SpaceX das zweitwertvollste nicht-börsennotierte Start-up der Welt nach dem ChatGPT-Entwickler OpenAI. Auch OpenAI und der Rivale Anthropic sollen Berichten zufolge Gespräche über einen Börsengang im kommenden Jahr führen. «Sollten all diese Transaktionen zustande kommen, wird der US-IPO-Markt eine echte Wiederbelebung erleben, deren erste Anzeichen bereits in diesem Jahr zu sehen waren», sagte Samuel Kerr, Leiter für Aktienmärkte bei Mergermarket. «SpaceX stellt eine der aufregendsten Gelegenheiten auf dem globalen IPO-Markt dar und steht seit Jahren auf der Wunschliste vieler Investoren.»