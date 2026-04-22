SpaceX ​hatte im Februar mit xAI fusioniert, dem ​Entwickler des Chatbots Grok. Colossus ist ​der Supercomputer-Cluster von xAI, den das Unternehmen als den grössten der ‌Welt bezeichnet und dessen Leistung einer Million H100-Chips entsprechen soll. Die Ankündigung erfolgt im Vorfeld des erwarteten Börsengangs von SpaceX. Das ​Unternehmen ​von Tesla-Chef Elon ⁠Musk strebt dabei eine Bewertung von knapp ​1,75 Billionen Dollar ⁠an. SpaceX will zudem 75 Milliarden Dollar einwerben, was ‌die Erstnotiz zum grössten Börsengang der Geschichte machen könnte. Zwei leitende Ingenieure von Cursor waren nach eigenen ‌Angaben im März zu SpaceX gewechselt, um ​an Mondprojekten und bei xAI mitzuarbeiten.